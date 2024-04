Stel je woont in een wereld die zó debiel is. Dat een land waarvan de op twee na grootste politieke partij regelmatig in afgeladen stadions zingend oproept tot genocide op blanke boeren, Israël in Den Haag aan mag klagen wegens genocide. En dat wereldwijd echt bijna alle kwaliteitsmedia waaronder bovenstaand de BBC en NPR de uitspraak vervolgens koppen als: "ICJ says it's 'plausible' Israel committed genocide in Gaza". Terwijl dat de uitspraak helemaal niet was.

Wat de uitspraak, zoals bovenstaand uitgelegd door oud-ICJ-president Joan Donoghue, wel inhield is: "The court decided that the Palestinians had a plausible right to be protected from genocide and that South Africa had the right to present that claim in the court. (...) But it does not decide, and this is were I'm correcting what's often said in the media. It didn't decide that the claim of genocide was plausible. It did emphasize in the order that there was a risk of irreparable harm to the Palestinian right to be protected from genocide. But the short-hand that often appears that "there's a plausible case of genocide" isn't what the court decided."

Nee, natuurlijk besloot de rechtbank niet dat een genocide plausibel is.

Want als de IDF-bewering klopt dat het zo'n 14.000 Hamas/PIJ-strijder heeft gedood en het totale dodental te Gaza zo'n 32.000 is, dan is dat een volkomen ongekend laag militant/burgerratio van 1.38, en al helemaal in een dichtstedelijke context waar Hamas ingetunneld in burgerkleding vanuit burgerinfrastructuur vecht. Er is hoe dan ook categorisch geen sprake van genocide.