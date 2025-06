Een JAAR geleden kreeg Asha ten Broekalike Britt een flauw duwtje van een agent en die trieste tiet probeert ze NU NOG STEEDS helemaal uit te melken. Meerdere pogingen tot aangifte wegens aanranding, gezeik over een artikel 12 procedure en nu weer een stap naar een ombudsman met allerlei larmoyant gekwetter. Het claimen van seksueel overschrijdend gedrag, bij een overduidelijk onschuldig duwtje van een politieagent na een herhaaldelijke vordering te vertrekken, is nogal kinderachtig en bovenal respectloos richting échte slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag - iets waar Britt zelf blijkbaar ook ervaring mee heeft. Filmpje van de 'aanranding' hiero. Strijd de goede strijd meid, maar dit is 'm niet.