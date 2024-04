Oh moeder wat is het heet

Het is weer eens VIJF VOOR TWAALF, en op de A12 te Den Haag gaat Extinction Rebellion maar weer eens demonstreren tegen Boeren, Barbecues, Benzine, Bacon, Bestaanszekerheid, Biefstukken, Bloembollen, Boterhamworst, Bier en Bibi - kortom: alles wat het leven leuk maakt. Speciale gast van vandaag is beroepsspijbelaar Greta Thunberg, maar onze aandacht vandaag gaat uit naar die andere heks: de virulente jodenhaatster Hamasha ten Broeke, bekend van DEZE HILARISCHE COLUMN van columnbroeder Max Pam, die door de Volkskrant geweigerd werd en daarom in HP/deTijd staat. Dit topic wordt aangevuld met: waterkanonnen, meppende ME-ers, Romeo's die oproerkraaiers uit de groep halen, forensische BOA's die DNA afnemen van snelwegblokkeerders, en politie-agenten die in hun vrije weekend door hun rug gaan omdat ze AKELIGE DIKKE MENSEN van het asfalt moeten tillen. HASHTAG

AD LIVE update: Het wordt druk