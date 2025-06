Zoals Greta zei vlak voordat de Israëlische marine haar boot betrad: "Als je deze video ziet ben ik ontvoerd door het Israëlische leger". De organisatie riep daarna in keurige stijlvorm op tot "RELEASE THE HOSTAGES", waarmee ze natuurlijk Greta & Co bedoelden. In tegenstelling tot Hamas deed Israël dit natuurlijk gewoon, en ze hoefden er niet eens 1200 Israëli's voor terug. Benieuwd of ze inderdaad die 7 oktober-videocompilatie voor journalisten heeft moeten zien, of haar behandeling door Israël iets met haar wereldbeeld doet en of ze ergens toch begint te voelen dat ze door krachten bespeeld en gebruikt wordt waar ze wellicht niet per se geheel achter staat. Of wel natuurlijk, kan ook de slotsom zijn.

Naschrift: Greta & Co hebben geweigerd de videocompilatie van 7 oktober te kijken, en Israël heeft ze verder niet gedwongen.