Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE

Onderaan de streep: een geweldloze bemanning is geweldloos overmeesterd en de boot wordt naar haven Ashdod gesleept. De bemanning verkeert in Israëlische hechtenis, maar zal spoedig huiswaarts gestuurd worden. Echter, volgens Israëlische MinDef Katz niet voordat de bemanning de 7 oktober-videocompilatie voor journalisten gezien zou hebben. Hij schrijft op Twitter: "Ik gaf de IDF opdracht om de passagiers van de vloot de video van de verschrikkingen van het bloedbad van 7 oktober te laten zien zodra ze in de haven van Ashdod aankwamen. Het is passend dat de antisemitische Greta en haar mede-Hamas-aanhangers precies zien wie de terroristische organisatie Hamas is die ze steunen en waarvoor ze werken, welke wreedheden ze hebben begaan tegen vrouwen, ouderen en kinderen, en waartegen Israël vecht om zichzelf te verdedigen." Nou, weet Greta straks meer dan de NOS, want die weigerde te komen kijken! Opmerkelijk: onder de bemanning klinkt veelvoudig "ditch the phones!", die daarna overboord gegooid lijken te worden. Echte milieuactivisten! Veel meer beeld na de breek.

Naschrift 11:22 - Gisteravond had de organisatie een boodschap: "RELEASE THE HOSTAGES" (ze bedoelen Greta & Co) - beeld na breek.