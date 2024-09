Hahaha, heerlijk artikel op de Staatsomroep over zielige A12-blokkeerders die claimen slachtoffer te zijn van DISPROPORTIONEEL POLITIEGEWELD, en van de klachtencommissie van de Pliesie Den Haag gelijk hebben gekregen. Wij zien op de Haagse zaterdag livestreams allemaal Asha's, Hannah's & Cariezen die na een laffe regendouche keurig op een brancard gelegd worden en in een bus gebonjourd worden, om na twee uur weer vrijgelaten te worden, zonder dat ook maar één NAW wordt genoteerd cqdanwel er een officier van justitie aan te pas komt, en/of dat er DNA wordt afgenomen. Toch wel de straf voor snelwegvervelio's sinds De BlokkeerFriezen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Disruptieve KlimaatMalloten, die mogen ook nog eens klagen over de verschrikkelijke politionele BOKKENPOOTJES en NEUSKLEMMEN. Instructievideo alhierboven. HUP HERMANDAD! HUP OOM AGENT! HUP STERKE ARM! How about the karwats...