Wat krijgen we nou? Het kabinet kan de ANBI-status van Extinction Rebellion niet zomaar intrekken, meldt staatssecretaris van Financiën Van Oostbruggen (NSC) in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een advies van de landsadvocaat. En dat is natuurlijk heel erg jammer, omdat de ANBI-status er namelijk voor zorgt dat de activistenclub geen belasting hoeft te betalen over de giften die zij ontvangt. Onlangs pleegde de extreemlinkse club nog een aanslag met giftige stoffen, waarna meerdere mensen onwel raakten. Dit was voor JA21-leider Joost Eerdmans aanleiding om een motie in te dienen die strekt tot het intrekken van die status. De motie werd, na een hoofdelijke stemming, aangenomen door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Het blijkt sowieso erg moeilijk om ANBI's in te trekken, zo zagen wij al eerder bij moskeeën en islamitische stichtingen die geen inkijkjes geven in hoe ze worden gefinancierd, terwijl dat bij ANBI's wel een voorwaarde is. MAAR dossiervreter Pieter Omtzigt zag dat bij 'godsdienstige' ANBI's gewoon een oogje wordt toegeknepen, waarop hij concludeerde dat religieuze ANBI's kennelijk NOOIT hun status kunnen verliezen.

Je zou het haast denken, maar XR is GEEN godsdienstige ANBI en met de financiën zit het ook allemaal wel snor. En om hun status in te trekken moet sprake zijn van ernstige strafbare feiten, gepleegd door leidinggevenden of bestuurders. De voetsoldaten van XR plegen aan de lopende band strafbare feiten, maar dat blijven voetsoldaten. De generaals blijven doorgaans buiten schot. Het is voor de belastinginspecteur dus wachten tot een hoge pief een zwaar strafbaar feit pleegt. Andere mogelijkheid is, zoals staatssecretaris Van Oostbruggen in zijn brief stelt, dat het kabinet de wet wijzigt. Tot die tijd mogen de rijklinkse activisten doorgaan met het innen van centjes MET belastingvoordeel.