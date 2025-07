We worden belazerd waar we bij staan, en straks gaan HUNNIE zeggen dat WIJ dit gewild hebben. Maar zo werkt het natuurlijjk niet in een rechtstatelijke rechtstaat met democratisch oogmerk. De heer Lucas Bergkamp (wel of geen familie, uitzoeken - red) is al tijden de niet dood te spuiten horzel op de proefakker die BURGERBERAAD KLIMAAT heet. Al eerder las u hierrrr dat deze fopconstructie niets met Burgers, Beraad of Klimaat te maken heeft, maar alles met een communistisch marxistische planeconomie waarbij u als proefkonijn wordt gebruikt voor de Agenda 2050, en dat op zulk een slinkse wijze dat HUNNIE later zullen zeggen: ja maar dat wilden jullie voor jezelf. U denkt dat er een puzzel gelegd wordt, maar in feite is alles deepstate voorgekookt onder één hoedje met Extinction Rebellion (XR). De Kamer terugroepen van zomerreces is geen kattenpis (laatste keer in 2011). MAAR NU MOET HET MAAR. VOOR ONS NEDERLAND!