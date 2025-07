De raadsvergadering werd verstoord ( hier weet de in het zwart gehulde ontketende Al Marjani zich zelfs tússen de angstige raadsleden te dringen), burgemeester Sharon Dijksma (PvdAGL) dusdanig in het nauw gemanoeuvreerd dat ze in veiligheid gebracht moest worden en er werden volgens de burgermoeder in gesprek met RTV Utrecht zelfs rake klappen uitgedeeld.

Extinction Rebellion is samen met pro-Pallie schorriemorrie donderdagavond binnen en buiten het Utrechtse stadhuis dus wéér een grens overgegaan. Na het plegen van onder meer aanslagen en de verspreiding van een antisemitisch bloedsprookje door de XR-mediawoordvoerder in kwestie, hebben de links-extremisten de volgende sport van de escalatieladder genomen. Met een hoofdrol voor deze Al Marjani.

Het is aan Arthur van Amerongen (Glorificado seja o Cavaleiro, senhor do grande latifúndio de Villa Vischlugt!) te danken dat gisteravond een groot deel van deze Bassiehof de shredder inging. Het klopt namelijk dat ik de perswoordvoerder van Extinction Rebellion heb misgendered, iets wat vandaag op deze plek zou worden rechtgezet. Maar dankzij Tuur’s (Glorificado etc.) zéér complete essay “Palliewappe persvoorlichter XR: man, vrouw of genderverdwaasde mohammedaanse oliebol?” gisteren is dat nu niet meer nodig: zijn achtergrondverhaal over Laleh Al Marjani hier . Voordeel is dat we nu sneller ter zake komen.

Het is ontegenzeggelijk moedig van Dijksma dat ze het rapaille zo’n beetje eigenhandig naar buiten heeft gewerkt. Maar bovenal een gevaarlijke misrekening. Eentje die niet zonder gevolgen bleef. Eenmaal buiten werd zij dus zélf het doelwit van het tuig waardoor ze in veiligheid gebracht moest worden. De klappen waar ze het over had, kwamen terecht bij haar medewerkers: mensen van de griffie en stadhuisbeveiligers met een V’tje op de borst. Deze brave ambtenaren waren voor de losgeslagen bende voor het stadhuis natuurlijk geen partij.

Daarom is het zo kwalijk dat Dijksma bewust de politie niet heeft ingeschakeld. Naar eigen zeggen omdat die inzet verregaande gevolgen (kwetsuren, boetes, gevangenisstraf) zou kunnen hebben voor de raddraaiers. Dankzij deze bizar beargumenteerde weigering de hulp van de zwaardmacht in te roepen, zette ze niet alleen haar eigen veiligheid op het spel maar ook die van heur medewerkers en onschuldige omstanders. JFK’s treffende inaugurale "Those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside" doet ook opgeld voor Sharon Dijksma versus De Meute.

Afgelopen vrijdag kwam de lokale VVD-fractie met een verklaring over de gebeurtenissen maar daar stond niets in over aangifte. Terugkerend element in Kamervragen en debatten over zich tijdens demonstraties misdragende pro-Pallie types en extreemlinks antisemitisch XR-tuig is dat minister van Justitie en Veiligheid David van Weel (VVD) naar het lokaal gezag wijst. Dáár moeten volgens hem de aangiftes vandaan komen. Zelf is hij niet van plan het Openbaar Ministerie (of de FIOD) een zogenaamde aanwijzing te geven op te treden. En zo gaat het keer op keer: het tuig regeert, het bestuur weifelt en de bezorgde hardwerkende belastingbetaler heeft het nakijken.

De Utrechtse VVD-fractievoorzitter Tess Meerding overweegt nu wel aangifte maar wacht liever op de burgemeester: “Wij beraden ons daar nog op, maar zouden het goed vinden als de burgemeester aangifte doet namens de raad”, laat ze Bassiehof weten. In de Tweede Kamer doet VVD’s vermeende Iron lady Ingrid Michon-Derkzen hetzelfde. Van Van Weel valt dus sowieso niets te verwachten.

Terwijl het allemaal niet zo ingewikkeld is. Er is in ieder geval één herleidbare hoofdverdachte: de tot whatever gemaakte XR-persvoorlichter waar dit artikel mee begon. Nu nog een VVD’er vinden die er werk van durft te maken.

Stelletje lafbekken, mompelt iemand op de Oudegracht.