Schokkend bericht op de website van onze neutrale taakomroep de NOS, over een 47-jarige Utrechtse taxichauffeur die ervan wordt verdacht twee vrouwelijke passagiers te hebben verkracht en twee andere vrouwelijke passagiers te hebben aangerand. De chauffeur zit inmiddels een halfjaar vast. "Zijn taxivergunning is ingenomen, schrijft RTV Utrecht", aldus het NOS-bericht, waarin helaas geen ruimte was voor wat RTV Utrecht allemaal nog meer opschrijft. Zoals dat de verdachte de typisch Utrechtse initialen Y.J. heeft, dat hij het lastig vindt om zijn diabetes onder controle te houden omdat hij zo weinig kan bewegen in de gevangenis en oh ja, dat de verdachte in de rechtszaal niet alleen wordt bijgestaan door een advocaat, maar ook door een tolk. Dat zal wel zijn omdat hij zo plat Utregs praot natuurlijk. Wij willen alleen maar zeggen: #NotAllUtrechtseTaxichauffeurs mensen.