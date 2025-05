Sharon Dijksma heeft in haar omvangrijke wijsheid besloten dat in Utrecht de oorlog in Gaza voortaan wordt aangeduid als ‘genocide’. Wel zegt ze erbij dat het niet is bewezen dat de Israelische strijd tegen Hamas genocide is. We vergeten dan maar voor het gemak dat mevrouw al decennialang vindt dat de bevolking van Nederland zo snel mogelijk vervangen moet worden door betere nobelere mensen van ver: een feit dat ook niet bewezen is.

Maar goed, we hebben het dan ook over een mevrouw die zelf de ME inzet en vervolgens verbaasd is als er geweld wordt toegepast. Of zou ze bij ME aan ‘extreme vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, pijn en gevoeligheid voor licht en geluid’ gedacht hebben?