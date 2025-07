Vroeger, toen nostalgie nog heel gewoon was, toen had je dat niet. Je weet wel, dat de gemeente je muur te nostalgisch vindt. Want ja, als de mensen zomaar een beetje nostalgisch worden, waar houdt dat dan op? Het bruggetje van ‘vroeger was alles beter’ naar gematigde islam- en immigratiekritiek is natuurlijk in een handomdraai gemaakt.

Over nostalgie gesproken, laten we snel een straat naar Jos Brink noemen. Niet omdat hij een geliefd cultureel icoon was van een kaliber dat we nog dagelijks missen, maar omdat ie homo was. Je bent immers wat je neukt, toch?