Veel zaken lijken voor de rechts angehauchte mens op rolletjes te gaan. Wel de rolletjes aan een rollercoaster en het is maar te hopen dat hij niet alleen maar naar beneden gaat. Maar toch, er gebeurt iets en het gaat niet langzaam.

Of nu de oplossing altijd maar moet zijn dat er een golfbaan van gemaakt moet worden, is de vraag, maar wie weet? Wellicht is de golfbaan wel het antwoord op de aloude vraag: waarom zijn we hier? God wilde een golfbaan in de Donbas regio. En had Trump nodig om hem uit de rode cijfers te houden.