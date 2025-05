Weet u waar ze het strengste asielbeleid ooit hebben? Nou, niet in Nederland. Dan kun je nog zo Geert Wilders zijn, en dan kun je het nog zo vaak en zo hard roepen als je wilt, maar dat maakt niet dat het ook zo is. Zo worden we momenteel links ingehaald door het Verenigd Koninkrijk. Daar zit je dan met het meest rechtse kabinet sinds Colijn 1.

Dus vooralsnog is het wachten op Halsema 1 voor er een grens wordt dichtgetrokken. Want als Links het wil, dan kan het wel. Dat is nu eenmaal hoe de democratie functioneert. Of disfunctioneert: het is maar net hoe je het ziet.