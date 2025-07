We kennen Wilders al veel langer van bijzonder rare en slecht uitgevoerde filmpjes maar sinds de opkomst van AI is het er allemaal niet fraaier op geworden. Je kunt er je schouders over ophalen, je kunt erom lachen, maar je kunt blijkbaar ook doen wat de staatsomroep doet: WILDERS SOMMEREN het van internet te halen. Juist, het Hoofd Juridische Zaken van de NOS vindt het Timmermans-filmpje van vanochtend dermate SCHANDALIG dat er gedreigd wordt met juridische stappen tegen de leider van 's lands grootste partij bij de afgelopen verkiezingen. Er zitten namelijk (hele, hele slechte) AI-beelden van een NOS-journaal in, waarop het (dus eigenlijk totaal niet) lijkt alsof Jeroen Overbeek het over de eerste dag van Wilders als premier heeft. Allemaal extra pijnlijk omdat de omroepstichting al vaker de schijn heeft gewekt nogal diep in de endeldarm van Timmerfrans te zitten. Dat de NOS dus BLIJKBAAR BANG IS dat u en wij dit filmpje zien en ook maar zouden kunnen denken dat het NOS-fragment echt is, zegt tegelijkertijd ALLES over hoe ze daar over het Nederlandse publiek denken. Maar goed: raar Hilversums clubje doet rareclubjesdingen. Veel plezier met de ophef.

UPDATE - Reactie NOS: 'De NOS heeft inderdaad aan Wilders gevraagd een AI-gegenereerd filmpje te verwijderen. We vragen dat aan iedereen die onze mensen en ons beeldmerk misbruikt.'