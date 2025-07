Hee kijk nou een interne mail van de NOS die aan GeenStijl wordt gelekt. Dat zie je anders nooit ( behalve vaker ). Gaat niet over die foto uit Gaza ( groetjes Eelco ), maar over het nieuws dat NOS-directeur Renate Eringa naast haar drukke baan als NOS-directeur ook nog een drukke baan als directeur van een Rotterdamse onderwijsinstelling had . Opvallend: in de mail worden nogal wat schimpscheuten uitgedeeld aan de journalisten van de concurrent, te weten RTL Nieuws. Zonder concreet te worden beschuldigt de NOS hier concullega's van 'feitelijke onjuistheden' en 'insinuaties'. Een beetje wat organisaties die onderwerp van zijn van journalistiek onderzoek wel vaker doen, en waar hoofdredacteuren dan heel erg gewichtig van zeggen dat zoiets de journalistiek beschadigt. Maar achter de schermen is het beschadigen van de journalistiek kennelijk heel normaal bij de NOS. Complete tekst van de mail + bonuslinkjes naar hoor en wederhoor na de breek.

Onderwerp: Reactie op RTL-artikel

Beste collega’s,

Daarnet heeft RTL een (push)artikel gepubliceerd met als portee dat de Tweede Kamer de wet wil aanpassen omdat de NOS-directeur (lees: Renate Eringa) meerdere banen combineerde. Kritiek op de Wet Normering Topinkomens dus, die wordt onderbouwd met één geval, waarin geen wet of regeling is overtreden. Daarnaast staan er feitelijke onjuistheden en nogal wat insinuaties in. En een deel van het ‘nieuws’ was feitelijk al eerder naar buiten gebracht. Er staat ook in dat Renate’s nevenfuncties (hoewel intern bekend bij iedereen die het weten moest) niet in de openbare registers zijn vermeld. Dat klopt, en dat is een administratieve fout (niet die van Renate dus) die we onmiddellijk hebben erkend en rechtgezet.

Even wat achtergrond: RTL-journalisten Marcia Nieuwenhuis en Mathijs Smit hebben ons de afgelopen drie weken in een aantal reeksen bij elkaar 79 vragen gesteld, tot in groot detail. (De hele mailwisseling staat in de verantwoording onderaan het RTL-artikel. Voor wie de feiten wil weten en tijd heeft interessante kost.) Daarnaast hebben we een paar keer uitvoerig aan de telefoon gezeten met zowel Nieuwenhuis als Smit. Time consuming, to say the least. En voor Renate, degene die hier wordt gebruikt om een punt te maken, vervelend. Ook doordat er weken van onzekerheid over de intentie van de journalisten en de inhoud van het artikel overheen gingen.

Daarnaast: bijzonder naar en vervelend voor alle NOS’ers. Omdat dit niet alleen Renate, maar wederom ons allemaal treft. Opnieuw kunnen jullie geconfronteerd worden met vragen over "die directeur van jullie". Renate wordt aangevallen op haar integriteit, maar op een bepaalde manier worden ook wij - als NOS'er – op dat terrein aangevallen. Dat doet pijn, want juist integriteit is voor een journalistieke organisatie een basis-eigenschap.

Nu ligt er dit RTL-artikel over de WNT. Kritiek op de WNT is natuurlijk prima, maar Renate is niet verantwoordelijk voor wat de wet toestaat en wat niet, terwijl zij wel in haar eentje wordt opgevoerd als bewijs van wat er niet zou kloppen aan de wet. Eén voorbeeld, en dan nog uit alleen de omroepsector. Terwijl de WNT de hele publieke sector betreft, dus ook onder andere de gezondheidszorg en woningcorporaties. Als jullie nog met vragen zitten over het artikel of de gang van zaken: stuur ons een mailtje. Dan hebben we het erover.

[communicatie-adviseurs NOS]