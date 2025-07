Die koning van ons (arme man) heeft het ook maar zwaar te verduren in eigen land. Dacht-ie op zijn zalige Griekse vakantieadresje ongestoord te kunnen genieten van een welverdiend potje pootjebaden met Máxima, krijgt hij ineens bovenstaand nieuwsbericht onder ogen. De beste man natuurlijk helemaal in de stress, van de leg en meer van zulks. Geen sigaret die moeilijke indirecte vragen van NOS-tikkers beantwoordt immers. Die tikkers voeren de druk bij de koning op om zich uit te spreken over Gaza en halen daar zijn ambtsgenoot uit Belgenland bij. Die sprak zich gisteren wel uit over de zaak en noemde het "een schande voor de mensheid". Terwijl juist het Belgische koningshuis een schande voor de mensheid is. Maar goed, als de staatsomroep het kan, kunnen wij het ook. Want goed journalistiek werk doet goed volgen en daarom hebben wij ook nog wel wat indirecte vraagjes te stellen over meneer de majesteit uwe hoogheid de koning!

Hoe zit het met Syrië en de Druzen Willem-Alexander?

Hoe zit het met de Oeigoeren Willem-Alexander?

Hoe zit het met Donald Trump en Máxima Willem-Alexander?

Hoe zit het met Bob Vylan Willem-Alexander?

hoe zit het met de diversiteit op Kwaku Willem-Alexander?

Hoe zit het met vapen Willem-Alexander?

Hoe zit het met Robs Grote Tuinverbouwing Willem-Alexander?

Hoe zit het met islamitische scholen Willem-Alexander?

Hoe zit het met Syrische influencers Willem-Alexander?

Hoe zit het met de prostitutie in Nederland Willem-Alexander?

Hoe zit het met u Willem-Alexander?

Hoe zit het met meelopen met de kudde Willem-Alexander?

Hoe zit het met de NOS Willem-Alexander?