Superlange groente in het StamCafé
Foto niet de superlange groente in het verhaal
Stop maar mensen. Op de valreep uw favoriete artikel van het weekend: over de superlange groente van Rien. Sjonge jonge wat een lange groente. Misschien wel de langste groente die wij ooit hebben gezien! Rien heeft namelijk een heerlijke en extreem lange sopropo. De sopropo van Rien is zelfs zo lang dat het een wereldrecord blijkt. De sopropo van Rien wordt ook wel een Surinaamse bittermeloen genoemd. Of: balsempeer. De balsempeer wordt lekker stevig beetgepakt door Tonnie, 'de vermaarde Dordste zadenkenner', en Rien blijkt een groente van meer dan 50 centimeter te hebben. Wij hebben ook weleens een komkommer gezien. Wat is de langste groente die door ú is beetgepakt? En wat is uw lievelingsgroente?
KEES
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Heilige Combinaties in het Stamcafé
Welkom in de open inrichting - help ff
Nederlanders hijs de vlag, het is nu Krokettendag
Geen nood, wel kroket
De video's: Vrouwelijke, getrouwde, moedwillig gefilmde, Londense cipier vrijt met gevangene
Penning en trouwring in beeld, alles!
MOOI WEER! Ga naar buiten gek
Sjezis wat een meloenen (daar op die zandverstuiving bij Jan de Hoop)
GeenStijl gaat Hugo de Jonge de moeder Woo'en
Moeders houdt uw Woo-verzoeken binnen
Vrouw geeft collega's spacecake. Officier van justitie vindt het 'mishandeling'
Een verrukkelijke mishandeling
Bijna vergeten: het is Nationale Krokettendag
GeenStijl hijst de krokettenvlag in solidariteit met krokettenliefhebbers wereldwijd
Iets minder duur: groente
Zo een groentesessie boys 🤮🤮🤮