Superlange groente in het StamCafé

Foto niet de superlange groente in het verhaal

Stop maar mensen. Op de valreep uw favoriete artikel van het weekend: over de superlange groente van Rien. Sjonge jonge wat een lange groente. Misschien wel de langste groente die wij ooit hebben gezien! Rien heeft namelijk een heerlijke en extreem lange sopropo. De sopropo van Rien is zelfs zo lang dat het een wereldrecord blijkt. De sopropo van Rien wordt ook wel een Surinaamse bittermeloen genoemd. Of: balsempeer. De balsempeer wordt lekker stevig beetgepakt door Tonnie, 'de vermaarde Dordste zadenkenner', en Rien blijkt een groente van meer dan 50 centimeter te hebben. Wij hebben ook weleens een komkommer gezien. Wat is de langste groente die door ú is beetgepakt? En wat is uw lievelingsgroente?

@Mosterd | 17-08-25 | 21:55

Reaguursels

