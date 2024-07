Spartacus waar ga je heen?

Naar de bierkelder mijnheer, om me helemaal vol te gieten met twee bier!

Het was lekker WARM in juni. Nadat we acht maanden kudtweer hebben gehad mocht dat ook wel even. Helaas wel een pyrrusoverwinning, want hier in Europa was de temperatuur eigenlijk vrij normaal: het was vooral warm op plekken als Canada, Brazilië, Siberië en Afrika. Aangezien klimaatverandering een zeer regionaal verschijnsel is kopen we daar NIKS voor. Enfin, gelukkig is het alweer bijna september, kunnen we weer lekker een klein jaar in de regen hangen.