PAS OP! LET OP! WEES GEWAARSCHUWD! Sluit je ramen en deuren, haal je kind snel uit de speeltuin, vlucht voor je leven weg van de Zwarte Cross (rennen TOM!), ga de kelder in, zet een helm op, vergeet geen snacks en VOCHT mee te nemen, barricadeer de voordeur en zorg dat je afstemt op Radio Oranje of GeenStijl puntennel. We krijgen vanmiddag namelijk een potpourri aan natuurgeweld over ons heen gestort dus heeft het KNMI CODE GEEL afgegeven voor het hele land. Dat betekent dat je je vast mentaal kan voorbereiden op de meest verschrikkelijke horrortaferelen als ONWEER, wind, regen, storm, een verwoeste zomer, over straat drijvende lijken en - het ergste van allemaal - ondergelopen moestuintjes. Maar alsof dat nog niet genoeg was meldt het KNMI: "Bij de buien is er kans op hagel met een grootte tot 2 cm en windstoten van 60-70 km/u. Plaatselijk kan er binnen een uur 30 mm regen vallen". Een hagelstorm des doods kan er makkelijk bij volgens de weergoden. Houd elkaar deze zondag dus vooral stevig vast, geef je geliefden een zoentje, zeg dat je van de wereld houdt, strik je veters en poets je tanden. Nu kan het al dat moois nog!