Kijk en zó gaat jullie grote vriend Mosterd straks naar GSHQ and there ain't no Ronaldo of Pritt die daar iets aan kan doen want het is KORTEBROEKENWITTESPORTSOKKENBADSLIPPERSDAG. In het hele land 20 graden en in het zuiden tot wel 25 graden. Die terrassen gaan zichzelf niet vullen hoor luitjes. Blikken koud. Fiets op. We gaan. Veel zomers werkplezier!