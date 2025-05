Lieve mensen allemaal de boot op, het water in, de fiets op, de wandelschoenen aan, de boer op. Zet de bieren koud en veeg de BBQ-roosters aan. U wist het al maar het is echt zo. Vandaag zomers warm tot wel 27 graden, met vanavond in het diepe zuiden kans op ONWEER, HAGEL, VEEL NEERSLAG EN WIND. Oftewel: we doen een nieuwe poging om Valkenburg terug te geven aan de Duitsers. Succes allemaal.