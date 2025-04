Wild geraas, staken, badhanddoek. Het is buiten nu al om door een ringetje te halen en volgende week wordt het: 25 GRADEN volgens de pessimisten van De T. en WEL 26 GRADEN volgens de optimisten van RTL. Heujjjjjj. En dat terwijl het in Nederland alleen maar kouder en kouder wordt! Geniet er dus maar even van. We raken de toerenbegrenzer qua emoties en treffen nu al voorbereidingen. Hoe maak je ook alweer Aperol Spritz. Zonnebrand uit de kast (nou ja of niet natuurlijk). Bikini aan, ook voor mannen. Naar het strand. Teenslippers. Badslippers. Zwemmen. Basten. Bier. Veel geluk allemaal. Wat een zonnig leven.