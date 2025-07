Het ene strand is het andere niet!

Al jaren een wezenlijk probleem natuurlijk, dus de NOS duikt er ook eens in. DÉ vraag wordt zowaar gesteld aan een zogeheten Boulevard Steward: "Je hebt het over jongeren, is er dan ook een groep die dit vaak doet, seksuele intimidatie?" Waarop het antwoord luidt: "Echt verschillend, van volwassenen tot ook jongeren, maar dan enkelingen. Maar het meeste gebeurt wel echt door groepen jongeren." Ah het zijn dus "groepen". Je bent pas oud als je niet meer leert.