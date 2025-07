Een man, brildrager, broekdrager, schoenendrager, baarddrager, snordrager en blouse- of truidrager, betastte eind januari twee vrouwelijke medewerkers van Kruidvat in Veldhoven. RONDUIT ZIEK! Dat je überhaupt gaat shoppen in een Veldhovense Kruidvat is nog tot daar aan toe, maar dat je in een Veldhovense Kruidvat een beetje dames gaat lopen seksueel intimideren met je vieze poten slaat alles. De betastende brildrager ging er bovendien nogal rap en lafjes vandoor toen de bedrijfsleider hem aansprak op zijn smerige fratsen. Hij kon zich melden bij de politie maar dat deed hij niet, daarom is nu een foto vrijgegeven met zijn harses goed in beeld. Helpt u even mee met zoeken naar de betastende brildrager? Maak Kruidvat in Veldhoven weer veilig en bel de Opsporingstiplijn van de pliesie via 0800-6070 als u meer weet.