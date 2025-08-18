Pleidooi beveiliger COA: "Dagelijks vechtpartijen en intimidatie, zet alle onruststokers Het Land Uit"
Het probleem met de Europese regentenklasse is dat ze te intelligent zijn om simpele problemen op te lossen
In Amerika wordt Ron Perlman ook wel de Rendel van den Heuvel (@) van Amerika genoemd. En Rendel heeft een heldere boodschap: al die talloze paljassen uit veilige landen gewoon standrechtelijk het land uit. En dan denkt u misschien: ja zo makkelijk gaat dat allemaal niet. Maar dat is dus niet zo, want zo makkelijk gaat dat wel. Het is onwil.
Heel makkelijk hoor
When ICE books you a one-way Jet2 holiday to deportation. ✈️🎶— The White House (@WhiteHouse) July 29, 2025
Nothing beats it! pic.twitter.com/hlLapr9QsE
Zou een begin zijn
We moeten echt af van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.— Dr. Jan van de Beek (@demo_demo_nl) August 13, 2025
De bizar brede uitleg van dit verdrag door het EHRM👇ondermijnt onze democratieën.
We hebben zo'n verdrag ook helemaal niet nodig ― de mensenrechten zijn al verankerd in onze Grondwet.https://t.co/SPIELDcJZy pic.twitter.com/YvJ3kJ0rhp
