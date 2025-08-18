achtergrond

Pleidooi beveiliger COA: "Dagelijks vechtpartijen en intimidatie, zet alle onruststokers Het Land Uit"

Het probleem met de Europese regentenklasse is dat ze te intelligent zijn om simpele problemen op te lossen

In Amerika wordt Ron Perlman ook wel de Rendel van den Heuvel (@) van Amerika genoemd. En Rendel heeft een heldere boodschap: al die talloze paljassen uit veilige landen gewoon standrechtelijk het land uit. En dan denkt u misschien: ja zo makkelijk gaat dat allemaal niet. Maar dat is dus niet zo, want zo makkelijk gaat dat wel. Het is onwil.

Heel makkelijk hoor

Zou een begin zijn

Tags: COA, beveiliger, Rendel
@Spartacus | 18-08-25 | 15:24 | 87 reacties

