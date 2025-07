Kijk als je gewoon gaat staan waar het geld langswaait blijft er altijd wel iets aan je je jasje plakken. Maar dat hoef je René Derksen (niet deze) niet uit te leggen. Het was begin januari al bekend dat de heer tientallen miljoenen had verdiend met z'n dubbeldip-marges aan zowel het COA als de geboekte hotels. Nu blijkt dat dit minstens €44 miljoen aan dividend betrof, en er bovendien wel eens wat enveloppen onder de tafel door gingen. Het Financieel Dagblad schrijft:

"In tweeënhalf jaar tijd ontving LCHD, eigendom van René Derksen, €436 mln voor de inkoop van ‘kamers en zalen’. Derksen wordt verdacht van omkoping in een lopend fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie naar opvangdeals met hotels. (...) In het jaarverslag van LCHD wordt voor het eerst zichtbaar hoe groot de geldstromen waren die door het bedrijfje uit Didam liepen. Tussen januari 2022 en juni 2024 ontving LCHD €385 mln voor de huur van kamers en zalen, en daarnaast €51 mln voor bijkomende diensten. In diezelfde periode kreeg LCHD ook €15,6 mln aan commissies, die hotels betaalden voor het afsluiten van deals. Sommige hoteliers zeggen achteraf dat Derksen verzweeg dat hij ook geld verdiende met marge en dus aan ‘double dipping’ deed. Derksen wuifde dit verwijt weg: volgens hem was zijn verdienmodel ‘duidelijk’."

Fijn, zelfs als we die heerlijke vervlechting met zijn 'zakenpartner' namelijk een Van Der Valk-telg genaamd Bob buiten beschouwing laten, tekent zich het beeld af van een patriot die zijn land wilde dienen, zelfs als hij er heel veel aan zou verdienen.