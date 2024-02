Het COA huurt sinds enige tijd een voormalig vakantiepark (De Lindenberg in Holten) en pleurt bij de herinrichting doodleuk de complete, soms nog z.g.a.n., inboedel weg. Koffiezetapparaten, lampen, waterkokers, prullenbakken, servies, bezems, pannen, huppa allemaal in de vuilcontainer. En straks die asielzoekers weer klagen dat ze geen koffie kunnen zetten, alleen maar omdat van dit soort COA-types - ze hebben namen als Rogér, doen de havo (minder blokken dan vwo), letten iets te goed op bij management en organisatie, kiezen dan voor (verrassing!) Bedrijfskunde, kennen iemand die weleens een centje gaf aan Stichting Vluchteling, dan gaan ze zich bemoeien met Pesten.nl en met gevleugelde termen als 'leiderschapsontwikkeling van uit een praktijkgerichte en innovatieve benadering' komt het een het ander, plots zijn ze professioneel bestuurder - te lui of decadent zijn om door de spulletjes te neuzen. En maar bedelen om huisraad en centjes, en maar met het opgehouden handje naar de overheid rennen om jaarlijks 2,8 miljard euro te vangen...