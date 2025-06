Gefeliciteerd Nederland! Gefeliciteerd starters op de woningmarkt. Gefeliciteerd spoedzoekers. Gefeliciteerd zoons (33) en dochters (35) op de zolders. Gefeliciteerd iedereen met 20 jaar aan woningbouwwachtlijst. Koud is Wilders foetsie en de asielinstroom KLOTST weer gigantisch bij de polderplinten op. Maar liefst 900 ericvanderburgers VANWEELERS in week 25. EEN JAARRECORD (scrollen maar). Er zijn nu twee kabinetten (!) gestruikeld op het asieldossier. Maar de etterende zuigende treiterambtenaren (8K pm voor 32 uur) in de zelfkazende kantoortorens Justitie en Veiligheid hebben regenboogschijt aan de Nederlandse kiezer. En dan ook nog verontwaardigd zijn dat er aan de oostgrens burgergrenswachten opstaan. Iemand nog een Canadees Model?