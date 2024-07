Goedemorgen Landgenoten op 1! U dacht dat er wat ging veranderen in Nederland, na 22 november. En dat is ook echt zo! Echt waar! Een enorme ruk naar - ja we hebben ook geen idee... Maar we zien wel DIT VERANDEREN! Voorheen onder het jarenlange juk van Mark Rutte kregen we de asielinstroomcijfers op maandag rond een uur of 10. Nu onder Wilders 1 komen de cijfertjes op dinsdag 07:00 uur. Sjongejonge.