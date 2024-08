Gefeliciteerd iedereen! We hebben - vandaag 2 augustus - exact 1 maand een NIEUW KABINET, met allemaal extreemrechtsradicaal zonovergoten zonneschijn voor heel Nederland enzo. En wat hebben wij werkelijk gewonnen, Pierre? Helemaal... NIKS NADA NOPPES. Het strengste asielbeleid ooit, van de heer Wilders cum suis is een wassen neus, een hoax, nepnieuws, desinformatie en flagrante volksverlakkerij. Het is namelijk lobby business as usual bij de asielinstroommaffia, bij het IND, bij het COA, bij aanmeldcentrum Ter Apel, bij de lachende VVD-witgoedboeren, bij de bulderlachende Van der Valks alsook de feestende Fletcher-hotels en de overige gemeenten van Nederland die lukraak noodopvangs neerkwakken in kwetsbare grutto-weilanden want 4000 euro de apothekersneus. Klinkt geinig dat Schoof I met de zegen van Greet de Grote, maar het is gewoon Rutte5. Zie de 2000+ slaapcijfers te Ter Apel (figuur1). Zie de wekelijkse asielinstroom (figuur2). Maar is er ook nog goed nieuws over de massaimmigratie, GeenStijl? Jazeker! Eric van der Burg (VVD) en de Raad van State (D66) sturen Armeniërs terug naar hun eigen land! Het is een begin...