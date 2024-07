Ook foetsie: asielstas Eric van der Burg (vvd). Na Bente Becker, Dijkhoff, Brekelmans de zoveelste kuch liberaal met PVV-korvee die de asielindustrie (vvd) in stand moest houden, want hoe meer Miele's hoe beter. Van der Burg is weer "gewoon" kamerlid, en daarmee komt ook een einde aan de schitterende term ericvanderburgers, ons stijlloze woord voor de wekelijkse asielinstroom van ongeveer 1000. (Omdat we de beroerdste niet zijn nog even dit: de gewraakte Eric van der Burg-uitspraak "hoe meer asielzoekers hoe beter" ging niet over het aantal, maar over de verdeling - er moesten er meer naar Amsterdam ipv naar kleine durpjes.) Enfin, we moeten dus iets nieuws hebben voor ericvanderburgers, want het zijn Andere Tijden. En een beetje snel aub - aanstaande maandag al de nieuwe asielinstroomcijfers onder het nieuwe regime. Wij trappen af met... FABERYAYO'S. Beter weten = comments droppen. Succes!