Weet u nog? Ooit hadden we een kabinet dat viel over de ASIELCRISIS, toen kregen we verkiezingen, en toen een nieuw kabinet, met nieuwe ministers, met heel veel Strengste Asielbeleid OOIT, waar vervolgens niks van terechtkwam, want geen ambtenaar alsook de Criminele Organisatie Asielzoekers (COA) verdomde het om er aan mee te werken, met als gevolg dat overal in het land opeens nog meer meer meer van de WITTE NOODOPVANGS moesten komen ipv minder. En wat er toen gebeurde... INSTROOM ASIELZOEKERS UIT VERVELENDE LANDEN FORS GEDAALD. LOL @ "IND staat voor raadsel". Nou, dat is een geinig raadsel voor de ZoMiBo! HOE DAN? Komt het door Geert Wilders? Komt het door de inflatie? Door de Kamervragen van Claudia van Zanten? Zijn de meisjes op, of stom? Wie het weet mag het zeggen! Cijfers hiero. Waarom zijn er nu zo weinig van achteren gefotografeerde mensen met rolkoffertjes en Action-tassen? Iemand?