Even 10 punten over de huidige politieke situatie:

1. Ja natuurlijk wil de PVV de migratie omlaag, daar is het de PVV voor

2. Ja natuurlijk bakt Marjolein Faber er niet veel van

3. Ja natuurlijk wordt Faber op allerlei manieren tegengewerkt door ongekozen ambtenaren, raar gekozen Senatoren en gekozen coalitiegenoten

4. Ja natuurlijk gaan de coalitiepartners "praten" over het tienpuntenplan van de PVV

5. Ja natuurlijk zegt NSC dat over die plannen al eerder is onderhandeld en dat het een beetje gek is om opnieuw te gaan onderhandelen

6. Ja natuurlijk is het een beetje raar dat de partij die opnieuw wilde onderhandelen over de noodwet nu zegt dat het raar is om opnieuw te onderhandelen

7. Ja natuurlijk staan NSC en BBB er in de peilingen slecht voor, terwijl de VVD juist opkrabbelt zolang het debat meer over defensie en veiligheid gaat

8. Ja natuurlijk wil de PVV dat het juist over migratie gaat

9. Ja natuurlijk zou dit soort gehannes in een normaal kabinet al lang tot een val hebben geleid

10. Ja natuurlijk is dit kabinet nog niet gevallen