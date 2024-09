Kent u die mop van het strengste asielbeleid ooit? Daar staan dus wetten in de weg, en praktische bezwaren, en coalitiepartij NSC, dat eerst een advies van de Raad van State af wil wachten. Interim-voorvrouw Nicolien van Vroonhoven zegt nu tegen de Volkskrant dat haar fractie tegen de plannen van minister Faber gaat stemmen als de Raad van State negatief adviseert. Dit, terwijl de Raad van State best vaak negatief over plannen van het kabinet adviseert, zeker bij asiel, en Staatsraad Kees van der Staaij alvast op de radio zijn bedenkingen heeft laten doorschemeren. "‘Bij een negatief oordeel van de Raad van State: ja, dan geen akkoord van ons natuurlijk’, zegt NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven op vragen van de Volkskrant over de omstreden ingreep die het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB vorige week aankondigde om het aantal asielzoekers in Nederland te beperken." Dat wordt dus slappe hap, of een coalitiecrisis, of het extraparlementaire kabinet gaat zeteltjes sprokkelen bij KINGMAKER Joost Eerdmans (+1), de reddingsbootjes van de Renaissancevloot (+3) en de SGP (+3, maakt 7, plus PVV/VVD/BBB maakt 75 zetels en dan hopen dat een PvdD'er zijn trein mist). Morgen Prinsjesdag, woensdag en donderdag APB. Dat wordt wat hoor.

UPDATE: Yesilgöz heeft een ferme tweet waardoor we nog steeds niet precies weten hoe de VVD erin zit. Helder!