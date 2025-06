Neen, dit is geen fotosoep, geen AI, dit zit gewoon in ons ANP-abootje. Niet gratis, wel van de schoonheid en de troost. Dick's Angels: Ons Dilan, Ons Caroline, Ons Mona en Ons Nicolien aan het armpje drukken cq verpissen om HET MINISTERIE DES OVERWININGS, van de aankomende TK2025. Haal Asiel binnen = drie maanden TIEN PUNTEN dingen roepen = eind oktober zwevende PVV-zetels harken. BBB & NSC zijn praktisch peilingdeaud dus liggen te zaniken als een zwangere vrouw in een Eijerkamp-filiaal en de VVD zit met twee vingers in de coke-neus te beweren dat ze Het Asieldossier al zo'n jaar of 12 volledig onder controle hebben. (In casu: ieder jaar een stad als Lelystad erbij, teringzooi, zwartrijders, insluipingen, burgerwachten, ondankbare gratishuiziërs etc etc etc etc etc rukkers in ter apel etc etc etc kapotte meisjes in kansenwijken etc etc etc hoog catherijne 's nachts dicht etc etc etc etc etc etc etc winkeldiefstal etc etc etc d66 etc etc fukkers op fatbikes etc et ce tera.) Kortom PATSTELLING & verder kibbelen op Derde Pinksterdag. Prettig weekend!