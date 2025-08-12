Leuk nieuws voor Ronnie Stam, oud-voetballer van NAC, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik en daarnaast veroordeeld cokesmokkelaar. Hij tekent voor 7 jaar bij FC De Bak In. Eerder legde die ploeg Quincy Promes al vast, maar de laatste details over die transfer moet nog worden afgerond. Volgens Ronnie Stam wordt hij alleen maar hard aangepakt omdat hij een oud-voetballer is. "Is het echt zo omdat ik toevallig goed kon voetballen, dat ik en mijn kinderen dit mee moeten maken?" Nou ja, vooral omdat hij dus volgens de rechter betrokken was bij het invoeren van 700 kilo coke uit Chili, maar hee, in de ogen van Ronnie Stam ben je dan een kleine speler: "In vergelijking met de grote jongens sta ik onderaan de ladder". Goed zo, het begint met ambitie Ronnie! Ongebruikelijk: de transfersom van 1,7 miljoen euro moeten Ronnie Stam en zijn broer Rudi S. zelf overmaken aan de staat.