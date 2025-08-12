achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Ronnie Stam tekent voor 7 jaar bij FC Bajes

Transfer dinsdag

Leuk nieuws voor Ronnie Stam, oud-voetballer van NAC, FC Twente, Wigan Athletic en Standard Luik en daarnaast veroordeeld cokesmokkelaar. Hij tekent voor 7 jaar bij FC De Bak In. Eerder legde die ploeg Quincy Promes al vast, maar de laatste details over die transfer moet nog worden afgerond. Volgens Ronnie Stam wordt hij alleen maar hard aangepakt omdat hij een oud-voetballer is. "Is het echt zo omdat ik toevallig goed kon voetballen, dat ik en mijn kinderen dit mee moeten maken?" Nou ja, vooral omdat hij dus volgens de rechter betrokken was bij het invoeren van 700 kilo coke uit Chili, maar hee, in de ogen van Ronnie Stam ben je dan een kleine speler: "In vergelijking met de grote jongens sta ik onderaan de ladder". Goed zo, het begint met ambitie Ronnie! Ongebruikelijk: de transfersom van 1,7 miljoen euro moeten Ronnie Stam en zijn broer Rudi S. zelf overmaken aan de staat.

Onderaan de ladder is het hard werken

Tags: ronnie stam, voetballer, coke
@Ronaldo | 12-08-25 | 13:50 | 55 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.