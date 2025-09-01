achtergrond

Zeven hardwerkende Nederlanders opgepakt bij drugsvangst Antwerpse haven

Sneeuwwitje en de zeven Nederlanders

In dit sadistische universum lijkt het soms wel of alleen nog hardwerkende Nederlanders worden opgepakt voor de handel in wit vitaminepoederspul. Het begint zelfs ietwat oneerlijk te voelen nu er wéér zeven stuks authentieke Hollandse jongens, met dat heerlijke tegen-de-wind in-fietsen-op-een-hoge-dijk-karakter, zijn opgepakt bij een grote politieactie in de Antwerpse haven. Deze goudeerlijke, ijverige jongens dachten met brede glimlach op het gelaat terug te keren naar het thuisland toen de Belgische politie daar dichtbij de grens een stokje voor stak en ze arresteerde vanwege een partij van 1.2 ton aan dat mentale medicijn. De handel in dat spul floreert door die Hollandse jongens, en niet voor niets: ze zijn steengoed in hun werk. Maar de paranoia van Klaas, Kees, Koert en Willem (zo noemen we ze voor het gemak) bleek geen paranoia maar werkelijkheid. Voor de vorm werden ook nog drie Belgen aangehouden (waaronder een minderjarige), maar dat zegt allemaal niets. De Belgen ondermijnen op deze slinkse wijze onze nationale trots om de handel exclusief voor hun eigen behouden huisje te bewaren. Daarvan zijn de zeven verenigde Nederlanders simpelweg de dupe. De rest is ruisend gruis.

Tags: Nederlanders, drugscriminelen, Antwerpen, coke
@Dorbeck | 01-09-25 | 10:50 | 155 reacties

