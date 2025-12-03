Gefeliciteerd Leeuwarden, cokehoofdstad van NL
Hoera
Gefeliciteerd Bolle Sybrand! Gefeliciteerd Joost Kleinenvelopje, Maurits Cokesnoet Esscher, Tim Injeneusdouwsma, Mata Cali, Pieter Lijntjes Troelstra, Diedewit Samsom, Wilfred Geennee en al die andere beroemde Leeuwarders die zo goed hun best hebben gedaan. Leeuwarden is de kookhoofdstad van Nederland. Leeuwarden is verder ook bekend van Cambuur, de Elfstedentocht en precies helemaal niks, dus deze mogen ze er wel bij hebben. Vanavond is er een groot Colombiaans feest aan het Raadhuisplein 36 te Leeuwarden. Urk en Volendam hebben nog niet gereageerd op deze smadelijke nederlaag. Later meer.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Rotterdam zucht onder overlast junks, Agniesebuurt wordt CrackDrive genoemd'
Foto: niet een van de junks in het verhaal
Zeven hardwerkende Nederlanders opgepakt bij drugsvangst Antwerpse haven
Sneeuwwitje en de zeven Nederlanders
Élysée ontkent coke-gebruik Macron, Starmer en Merz in vrij pathetische post
Of je staat erboven, of je bent Frans
Oeh oeh drugs aangespoeld bij Scheveningen!
Toch nog een witte kerst?