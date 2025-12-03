achtergrond

Gefeliciteerd Leeuwarden, cokehoofdstad van NL

Hoera

Gefeliciteerd Bolle Sybrand! Gefeliciteerd Joost Kleinenvelopje, Maurits Cokesnoet Esscher, Tim Injeneusdouwsma, Mata Cali, Pieter Lijntjes Troelstra, Diedewit Samsom, Wilfred Geennee en al die andere beroemde Leeuwarders die zo goed hun best hebben gedaan. Leeuwarden is de kookhoofdstad van Nederland. Leeuwarden is verder ook bekend van Cambuur, de Elfstedentocht en precies helemaal niks, dus deze mogen ze er wel bij hebben. Vanavond is er een groot Colombiaans feest aan het Raadhuisplein 36 te Leeuwarden. Urk en Volendam hebben nog niet gereageerd op deze smadelijke nederlaag. Later meer.

Tags: leeuwarden, drugs, coke
@Mosterd | 03-12-25 | 14:25 | 89 reacties

Reaguursels

