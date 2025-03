Het hek is van: de dam. Vrijdag overleed een 30-jarige inwoner van Amsterdam door een nog onbekende oorzaak, maar in de buurt van het lichaam werden namaak-oxycodonpillen gevonden. De pillen waren online en zonder recept besteld en bleken na onderzoek geen oxycodon maar isotonitazepyne te bevatten, volgens Trimbos "synthetische opioïde pijnstillers die veel sterker zijn dan bijvoorbeeld fentanyl, oxycodon of morfine". Reden genoeg voor Trimbos om er een RED ALERT uit te gooien. "Als iemand onwel wordt na gebruik van oxycodon, schakel dan direct de medische hulpdiensten in. Bel 112, geef aan dat het gaat om synthetische opioïde pijnstillers en vraag om naloxon."

De synthetische opioïden (nitazenen) zijn dus officieel HIER. Eigenlijk waren ze dat al, maar nu is naar het lijkt een eerste nitazeendode te betreuren. Hoog tijd voor een passende PREVENTIESLOGAN. Welke?

A) Van nitazenen komt wenen

B) Doe niet stupide, blijf af van ieder synthetisch opioïde

C) Alleen een debiel gaat aan de namaakfentanyl

D) Anders, namelijk...