De keuzes waren overzichtelijk voor die BIEM in Rotterdam: een gaslek, iets met de vele explosieven waar van Ahmed Aboutaleb niet over bericht mag worden of een drugslab. Het is het laatste zegt de politie 010 nu in een perscommuniqué EN er is een verdachte opgepakt: "Tijdens het veiligstellen van sporen stuitte de recherche op verschillende attributen die te maken kunnen hebben met het vervaardigen van verdovende middelen. Op basis van deze informatie hield de politie de 34-jarige Rotterdammer aan." Vrijdag meldde de politie al dat er blauwe tonnen zoutzuur en aceton waren gevonden, grondstoffen voor onder meer cocaïne en mdma. Maar WIE de aangehouden verdachte is zegt de politie dan weer niet maar dan is er nog altijd De T. De opgepakte man blijkt Jalal O., de oom van de omgekomen Ilias. "Deze man haalde samen met een ander familielid van een vermiste woensdagmiddag het lichaam van de 43-jarige Kamran uit het puin. Hij was de eigenaar van het bouwbedrijf waar maandagochtend de enorme explosie plaatsvond. Ook probeerde hij woensdagavond door de barricade van de politie te gaan om de lichamen van zijn neefje Ilias (22) en vriend Mustapha te vinden. Hij werd toen meegenomen naar het politiebureau. Daar werd hij later weer vrijgelaten." En nu zit hij dus weer vast en z'n neefje Ilias is dood. Dat klinkt inderdaad als een Grieks drama. Met een drugslab.

UPDATE - Rijnmond sprak Jalal O. gisteren nog: "Ik begrijp er niks van." Hij vertelt dat de keuken in zijn werkplaats elektrisch is en dat er alleen een cv-ketel hangt. "Voor de rest niets. We koken thee elektrisch." Hij kan zich nauwelijks voorstellen dat daardoor zo'n enorme explosie is veroorzaakt. "Het lijkt op een gasexplosie. Ik weet het niet. Ik word gek."