Waar? Schammenkamp in Rotterdamse wijk Zuidwijk (maps). Wat? Een explosie van een auto in een garagebox en meteen daarna een gasbrand, waardoor de brandweer niet naar binnen kon omdat de netbeheerder eerst de gasleiding op moest graven om deze te dichten. Cijfers? Drie mensen zijn vermist en er wordt rekening mee gehouden dat ze om het leven zijn gekomen. 44 aangrenzende en omstaande woningen zijn zo beschadigd geraakt dat de bewoners er de nacht niet door konden brengen, zij werden opgevangen in een sporthal en hotels in de buurt of verbleven bij bekenden.

In hetzelfde woonblok (?) is ook een vuurwerkopslag gevestigd (?), en uit voorzorg is dat vuurwerk verplaatst. Ook is er opzettelijk een gebouw gesloopt om te voorkomen dat de brand over zou slaan naar een naastgelegen supermarkt.

De toedracht van de explosie is vooralsnog niet bekend, maar Tele-misdaadjourno Mick van Weley schrijft dat er "ook wordt onderzocht of er explosieven lagen, die gebruikt worden voor plofkraken en woningaanslagen. Ging eerder mis in oa Groningen." Meer foto's na de breek.