Explosies in Rotterdam. Daar heb je er dus: heel veel van. Zo veel zelfs, dat ze bij GeenStijl bij iedere nieuwe explosie in Rotterdam denken 'ja nou weten we het wel'. Zo veel zelfs, dat ze bij de NOS bij iedere explosie in Rotterdam denken 'ja nou weten we het wel'. Maar! Ahmed Aboutaleb, de vertrekkende burgemeester van Rotterdam, heeft een plan. Het plan is: "We overwegen als driehoek, en dat is zeer uitzonderlijk, de actieve communicatie over de explosies niet meer te doen". Maar natuurlijk. Als je niet meer zegt dat er een explosie was, dan is er ook geen explosie meer! Wij hebben nu al zin in de Pointer Fact Check of dit ook zo in de echte wereld werkt. Maar Aboutaleb heeft nog een reden: "Volgens hem controleren drugsbazen "in een ver land" via de media of de aanslag geslaagd is, om zo tot betaling aan de aanslagpleger over te gaan." Ahaaa. En die drugsbazen hebben anders geen enkele manier om erachter te komen of het pand dat ze wilden opblazen ook echt opgeblazen is. Briljant hoor. Waarom doen we dit eigenlijk niet bij alle misdaden? Gewoon niet meer actief over communiceren, dan lijkt het net of het niet gebeurt! Of dat als Feyenoord verliest, dat het gewoon niet meer in de krant komt. Of andersom, dat kan natuurlijk ook: dat je zegt dat je steun hebt van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam, terwijl je die steun helemaal niet hebt. De mogelijkheden zijn eindeloos.