Ahmed Aboutaleb dropt even een bommetje op de Rotterdamse nieuwjaarsreceptie door zijn eigen vertrek aan te kondigen. Ondanks dat hij pas halverwege zijn derde termijn is, stopt hij later dit jaar als burgemeester van Rotterdam. Hij laat weten dat het na vijftien jaar tijd is om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester. Samen met het presidium zal hij bepalen wanneer hij exact de ketting aan de wilgen hangt. "Zo kan er een ordentelijke overdracht naar mijn opvolger plaatsvinden." De eerste burgemeester met een Marokkaanse achtergrond van Nederland zwaait al sinds 2008 de scepter in de havenstad en werd zonder problemen in 2014 en 2020 herbenoemd voor de positie. In 2021 werd hij nog verkozen tot de beste burgemeester ter wereld door mensen die niet in Rotterdam wonen. Wat Aboutaleb hierna gaat doen, is niet bekend.