Geinig. Twee (ongetwijfeld fake) filmpjes met automonteurs (mooi beroep, gewoon doen, altijd werk, dankbare klanten) die vertellen welke auto's NIET en WEL oké zijn. En dat is best een WAKE UP CALL voor Ons Europa. Kijk, zolang de trein geen optie is wegens bellende rukkende kk zwartrijders in de kk eerste klas en kk BOA's met kk wapenstokken blijft de auto het enige fatsoenlijke alternatief van A naar B. Maar dan moet u wel KEUZES MAKEN, voor het Avondland. Is uw volgende auto een Jap of een Chinees? Een Amerikaan of een Koreaan? Een vierkante Rus? Een sjoemelduitser? Een Italiaan? Een Renault 5? Roept u maar? Make Volvo Swedish again en tarief die yanks helemaal de tering! Dan maar geen Bronco. Oant moarn.