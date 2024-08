""Als je constant wordt ingehaald door elektrische auto's terwijl je vaststaat in het verkeer, zouden veel mensen overwegen over te stappen", zegt Nedeljković tegen de Duitse krant Münchner Merkur . Hij stelt ook voor elektrische auto's speciale toegang tot stadscentra te geven en ze gratis te laten parkeren om de vraag aan te jagen."

Het is toch ook eigenlijk BELACHELIJK dat al die smerige benzine- en dieselauto's die godganse dag het klimaat volkuchen met GIF nog DEZELFDE privileges mogen genieten als de voorbeeldbestuurder in een oplaadbare bolide? Die extra rijbaan moet er komen, het liefst net iets hoger dan de rest van de snelweg. Dan kan iedere verstokte cilindersucker OPKIJKEN naar de nette mensen met een Tesla, BMW i3 of Renault Zoë. Tegelijkertijd kunnen de elektrische rijders dan makkelijker spugen op het gasuitstotende klootjesvolk.

Goed nieuws voor iedereen die DEUGT. "Elektrische auto's moeten hun eigen rijbaan op de snelweg krijgen. Dit vindt het hoofd van de productie bij BMW, Milan Nedeljković. Een andere optie is gratis parkeren in de stad. Zo wordt kopen van een elektrische auto aantrekkelijker."

Maar why stop there? Als je écht vooruitgang wil, gaan deze maatregelen nog niet ver genoeg. Waarom krijgen elektrische auto's nog een rood verkeerslicht? VOORRANG GEVEN. Waarom geen speciale parkeerplekken voor benzine- en dieselauto's, op een aantal kilometer lopen van de bewoonde wereld? LIJDEN ZUL JE. Waarom nog verzekeringsgeld uitkeren als een benzineauto schade oploopt? MOET JE MAAR NIET VERVUILEN. Waarom is het niet toegestaan om met vol gas op alles met een uitlaat in te rijden? OM LEVENS GEEF JE BLIJKBAAR TOCH NIETS!