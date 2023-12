Twee rode stekkerauto's. De ene is gebouwd door een heerlijke gek die eigenlijk naar Mars wil, maar tot die tijd hier op aarde zijn tijd vult met dure hobby's. Zoals het bouwen van elektrische auto's, die weliswaar niet zo goed in elkaar zitten en nog steeds niet zelfstandig rijden, maar wel zijn voorzien van innovatieve technologie. Nou ja, technologie die tien jaar geleden bij de lancering van de Model S innovatief was. Tegenwoordig zijn Musks vierwielers links en rechts ingehaald door de concurrentie, verdwijnt technologie van nieuwe modellen en bestaat vernieuwing uit een geinig geluidje bij het sluiten van de auto. Maar dan die andere rode vierwieler. De Avtotor Amber is het resultaat van een regime dat wegens sancties geen Westerse technologie mag importeren en daarom besluit zelf maar iets in elkaar te knutselen. Helaas verwisselde de ontwerper per ongeluk zijn lenzen met verroeste spijkers en waste hij daarna zijn ogen uit met zoutzuur, waardoor het eindresultaat lijkt op een obesitasversie van de bus van Pieter Post. Alsof een Mini en het busje van uw pakketbezorger een te vroeg geboren baby kregen. Honderd procent elektrisch, honderd procent bestaand uit Russische onderdelen en gepresenteerd als Tesla-killer. Weliswaar hier nog als prototype, maar nu al perfect. Dus zegt u het maar. We weten dat het moeilijk is, maar u moet kiezen.