Ben je net op weg terug van je vakantie aan de Franse zuidkust (Beyerland Vitesse, de caravan die nog wél bestaat) kun je meteen boetes in alle valuta van de regenboog aftikken - 1 km/h te hard op de A7 bij Lyon, 3 km/h te hard op de A6 bij Luxemburg, 2 km/h te hard op de E25 bij Luik en toen was u goddomme nog niet eens in Nederland. De Europese polizei is vandaag begonnen met de jaarlijkse FLITSMARATHON. Lekker 100.000 boetes uitdelen aan Frans en Franz en François en Francesco en Ferenc zodat Frans Timmermans er lekker stukken kip van kan vreten. Of nou ja, wat die politie ook doet met dat geld. Nieuwe petten kopen ofzo. Ga eens Katja Schuurmobilisten vangen! Enfin, zeg niet dat u niet gewaarschuwd bent.