Gaat matig met de Britse autoboer Jaguar: in april slechts 49 autootjes in Europa geregistreerd, tegenover 1.961 wagens in dezelfde maand vorig jaar. Dat is dus: minus 97 procent. Heeft allemaal te maken met de elektrificatie en die magistrale rebranding naar Faguar, toen een prachtig, statisch, deftig en oer-Brits automerk werd omgetoverd tot een rijdende roze discobol waar je 's avonds je piemel in kan steken. Geen paniek kennelijk want 'Before Things Get Better, They Must Get Worse'. Een beetje zoals Saab en Rover enzo. Behouden vaart op eigen kompas, Jaguar!