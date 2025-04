Daar gaan we weer. Gedoe op de Dam, die is afgezet omdat er een auto in de fik staat. Er zou iemand zijn gearresteerd en iemand zijn afgevoerd met een ambulance. De politie laat weten: "We vermoeden dat de bestuurder de brand zelf veroorzaakt heeft. Daarbij wordt rekening gehouden met opzet. De bestuurder is hierbij gewond geraakt." Vermoedelijk is de gearresteerde persoon dus dezelfde persoon die is afgevoerd door de ambulance en lijken er gelukkig geen onschuldige slachtoffers te zijn gevallen.

UPDATE 14:01 - Heftige beelden in de video hierboven. Dader/bestuurder loopt er flink verward (en verbrand) bij

UPDATE 14:02 - Politie laat weten dat er voor zover bekend geen omstanders gewond zijn geraakt

UPDATE 14:05 - Hier beelden vanuit andere hoek

UPDATE 14:10 - Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet nog onderzoek op de Dam

UPDATE 14:11 - Een ooggetuige meldt aan de T. dat de bestuurder op het moment van de explosie nog in de auto zat, en er daarna zelf uit is geklommen

UPDATE 14:29 - Hier beelden van hoe auto opeens uitwijkt, op plein geparkeerd wordt en daarna in brand vliegt

UPDATE 15:11 - Bestuurder ligt nu in het ziekenhuis, de politie gaat hem daarna aanhouden. "Op verdenking van welk feit kunnen ze nog niet zeggen."

UPDATE 15:35 - Bestuurder aangehouden, "Het gaat om een 50-jarige man met Nederlandse nationaliteit woonachtig in Noord-Holland."

UPDATE 16:30 - Nieuw statement politie: "De recherche houdt alle scenario’s open, maar heeft wel sterke vermoedens dat de man zichzelf van het leven wilde beroven. Hij wordt verdacht van brandstichting."